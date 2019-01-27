Diyarbakır’da yolcu treni hemzemin geçitte araca çarptı: 2 yaralı

Ankara'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine giden Güney Ekspresi yolcu treni, Diyarbakır'da hemzemin geçitte bir araca çarptı. Trenin araca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde hemzemin geçitten geçmekte olan A.A. idaresindeki 46 D 2155 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye kaldırılırken, kaza sonrasında bölgede yapılan çalışmalar ile araç kaldırılarak tren yoluna devam etti.

Kaynak: İHA