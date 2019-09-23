Diyarbakır’daki annelere ESTP desteği

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı A. Mustafa Güvenli, çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri yalnız bırakmadı. Diyarbakır'a giderek terör mağduru olan annelere destek veren Başkan Güvenli, "Terörün sonunu inşallah annelerin bu çığlığı getirecek" dedi.

Erzurum'da birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren 72 sivil toplum kuruluşundan oluşan Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), Diyarbakır'da bir süredir devam eden evlat nöbetine tam destek verdi. ESTP Başkanı A.Mustafa Güvenli, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, sağduyu sahibi tüm sivil toplum kuruluşlarını bu eylemi bu haykırışı duymaya ve destek olmaya davet etti.

"Bu da bir terörle mücadele şeklidir"

Terör yüzünden bugüne kadar çok canların yandığını vurgulayan ESTP Başkanı A.Mustafa Güvenli, sayısız annenin evlat acısı çektiği ve gözyaşı döktüğünü ifade ederek, "Bu haykırış Diyarbakır'ın göbeğinde yükselen sesleriyle teröre meydan okuyan yürekli annelerin haykırışıdır. Bu bir mücadeledir ve bizim yerimiz ise, elbette teröre karşı duranların yanıdır. Bilinmelidir ki, devletimiz kendisine duyulan güveni boşa çıkartmayacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Geçmişte olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da, milletin birlik ve beraberliğinden yana olanlar devletin şefkatli yüzüyle, bölüp parçalamak isteyenler ise, kuşkusuz güvenlik güçlerimizin en sert müdahalesiyle karşılaşacaktır. Diyarbakır'daki bu oturma eylemini, bir terör mücadelesi olarak kabul ediyor, önemsiyor ve annelerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Terörün sonu annelerin elinden olacaktır, anneler kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA