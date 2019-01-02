Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
DİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
DİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'ndan çok sayıda askeri araç ve personel, öğleden sonra çıkış yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, Elazığ Caddesi'nden Mardin'e doğru gitti. Askeri araç ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.