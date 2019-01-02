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Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

DİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

DİYARBAKIR'dan, Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'ndan çok sayıda askeri araç ve personel, öğleden sonra çıkış yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, Elazığ Caddesi'nden Mardin'e doğru gitti. Askeri araç ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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