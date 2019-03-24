Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 02 AB 763 plakalı otomobil, sürücüsünün Yukarı Salat mevkiinde virajı alamaması sonucu refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Bahri Yıldız, eşi Beşi Yıldız ile oğlu Anıl Yıldız yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.