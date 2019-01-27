Diyarbakır'ın 'filozof lastikçisi'

DİYARBAKIR'da 30 yıldır oto lastik tamirciliği yapan çevresindekilerin "filozof lastikçi" dedikleri Ramazan Özpamuk (49), okuduğu kitaplarla iş yerinde kitaplık kurdu.

Yenişehir ilçesi Şehitlik mahallesinde bulunan ilçe otogarında yaklaşık 30 yıldır oto lastik tamiri yapan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Özpamuk, çocukluğundan beri edindiği kitap okuma alışkanlığını tamirhanesine de taşıdı. Okuyup biriktirdiği kitaplarından mini bir kütüphane oluşturan lise mezunu Özpamuk, işten geri kalan zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor. Binlerce kitap okuduğunu ve çevre esnafının kendisine "filozof lastikçi" lakabını taktığını belirten Özpamuk, tamirhaneye gelen müşterilerin de kitaplığı görünce çok şaşırdığını söyledi. Kitap okuma alışkanlığını ailesine de aşıladığını aktaran Özpamuk'un hayali arşivinde eksik olan kitapları da tamamlayarak tamirhanesine daha büyük bir kütüphane yapmak.

'EVDE KİTAP OKUMA SAATİMİZ VAR'

Çocukluğumdan beri okuma alışkanlığının olduğunu dile getiren Özpamuk, ailecek her akşam evde kitap okudukların söyledi. Özpamuk, "Binlerce kitap okudum. Büyük bir kitaplık kurma hayalim vardı. İşim el verdiği oranda kendi açımdan böyle bir imkan yaratmaya çalıştım. Tabii gelen giden müşterilerin de dikkatini çekiyor. İnceleme, araştırma, tarih, mitoloji, felsefe üzerine çeşitli kitaplar okuyorum. Çevrede genelde "filozof lastikçi" olarak tanınıyorum. Gelen giden kitaplığı görünce ve sohbet kitap üzerine gelişince tuhaf karşılıyorlar. Böyle bir lastikçi nasıl böyle bir bilgiye sahip olabilir diye düşünüyorlar. Aynı zamanda okuma alışkanlığını ev ortamında da yaymaya başladım. 11 ve 6 yaşında iki oğlum var. Onlar da kitap okumaya başladı. Eşim daha önce kitap okumuyordu. Son 2-3 yıldır o da kitap alıp düzenli olarak okuyor. Akşam saat: 20.00-21.00 arasını kitap okuma saati olarak belirledik. Bu saatlerde televizyon kapanır herkes sessiz olur. Oturur kitabını okur. Sonra da herkes gelir kitabın özetini anlatır. Kitap üzerine fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şu an kitaplıkta 400'e yakın kitabım var. Fakat benim hayalim daha büyük bir kitaplık kurmak. Koşullar el verirse eğitimimi sürdürmeyi de düşünüyorum" dedi.

'OKUMAYAN İNSAN KÖRDÜR'

Okuma alışkanlığının tüm topluma mutlaka yayılması gerektiğini vurgulayan Özpamuk, "Okumayan insan kördür, cahildir. İnsan okuyarak kendi yüreğinin karanlığına, ruhunun karanlığına, toplumun karanlığına mutlaka ışık tutar. İnsan okuyarak aydınlanabilir, bilinçlenebilir, kendinin farkına varabilir. Bu toplumun mutlak anlamda kendi korkularını, karanlıklarını, bilinçsizliklerini yenmek için ve topluma gerçekten de doğru bir cevap bulabilmesi için okumak şarttır. Teknoloji ve benzeri ortam gerçekten de okuma alışkanlığını yerle bir etmiş durumda. Toplumda okuma alışkanlığını edinebilmek için mutlaka düzenli programlar yapılması gerekir. Herkes kendi çapında bunu gerçekleştirebilme imkanını yaratabilir. Kimse "benim zamanım yok" demesin. Herkes mutlaka kendi zamanını bir satır dahi olsa okumaya ayırabilir diye düşünüyorum" dedi.

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DHA