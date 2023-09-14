Diyarbakır’ın tarihi sokaklarında bitkili defile

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, Diyarbakır karpuzu, bitki çeşitleri ve kuş tüylerinden yaptığı tasarımlarla dikkat çekmek, gelinlik ve benzeri elbiselerin tanıtımını yapmak amacıyla tarihi sokaklarda elbiselerin defilesini yaptı.

Diyarbakırlı modacı Mehmet Kaymak, yeni bir tasarımla moda severleri tarihi Sur ilçesinde buluşturdu. Yaptığı tasarımlarla öne çıkmayı hedefleyen Kaymak, yaz defilesinin tanıtımını yaptı. Diyarbakır karpuzu, Urfa biberi, buğday başağı, yaban otları, tavus kuşu tüyü, beyaz kartal tüyü ve bamyadan tasarlanan elbiseler, mankenler tarafından giyilip tarih ile buluşturuldu. Vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlenen defilede en dikkat çekilen ise karpuz ve biberden yapılan tasarım oldu.

Tasarımcı Mehmet Kaymak, daha önceki defilesinin yenisine benzediğini belirterek, tasarımı farklı boyutlara taşıdığını söyledi. Halk tarafından olumlu tepkiyle karşılaştığını söyleyen Kaymak, "Daha önceki tasarımlarım da bugünkü defilemize benzerdi. Ama bu sefer daha farklı bir boyuta taşıdık. Diyarbakır karpuzundan, Urfa biberinden, buğday başağından, yaban otlarından, tavus kuşu tüyünden, beyaz kartal tüyünden ve bamya bitkisinden tasarım yaptık. Değişiklik olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. Bu yaptığım tasarımlar sadece bana özel olan bir şeydir. Yaptığım elbiseleri satıştan ziyade ilgi çekmek amacıyla yapıyorum. Daha önce yaptığım tasarımlara dayanarak tekrardan böyle bir değişiklik yapmayı göze aldım ve başardım" dedi.

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Elbiselerin tasarımını yaklaşık 15 günde tamamladığını ifade eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Bitkilerden oluşan elbiseleri yaklaşık 15 gün içerisinde ekip arkadaşlarımla beraber yaptık. Güzel bir şey ortaya çıktı. Bazı tasarımlarımı tabi farklı defilelerde de kullanacağım. Bu defilelerimizden biri de Gaziantep'te olacak. Amacım, Diyarbakır kültürünü dünyaya tanıtmaktır. Bitkiden yapılan defileyi görenler meraklı şekilde bakıyor. Daha önce kimsenin giymediği tasarımlar olduğu için ilgi çekici olduğunu söylüyorlar. Yaptığım tasarımlar bir dahaki yapacağım tasarımların teminatıdır."

Kafasında taşıdığı Diyarbakır karpuzu ve yaban otlarından tasarlanan gelinlikle tarihi Sur sokaklarında gezen mankenlerden Nesrin Bulut, "Diyarbakır'ı temsil eden bir ürünü kafamda taşıyorum. Biraz ağır ama kesinlikle bu defilenin güzel olduğunu düşünüyorum. Giydiğim kıyafet de gerçekten özel dikilmiş ve emek verilmiş. Kıyafeti giyerken o emeği hissettim" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)