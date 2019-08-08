Diyarbakırlı amatörler dayanışma gecesinde buluştu

Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), düzenlediği dayanışma gecesi ile geçen sezon katıldıkları organizasyonlarda şampiyon olan ve derece elde eden spor kulüplerine kupalarını takdim etti. Gecede yapılan konuşmalarda kent sporunun gelişimi için birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Diyarbakır ASKF, düzenlediği dayanışma gecesi ile geçen sezon katıldıkları organizasyonlarda şampiyon olan ve derece elde eden spor kulüplere kupalarını takdim etti. Bir otelde düzenlenen geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, ASKF Başkanı Remzi Dayan, Amedspor Kulübü Başkanı Metin Kılavuz, amatör kulüplerin yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan konuşmalarda kent sporunun gelişimi için birlik ve beraberlik mesajları verilerek geceyi organize eden ASKF yönetimine teşekkür edildi.

Gecenin sonunda geçen sezon katıldıkları organizasyonlarda şampiyon olan ve derece elde eden spor kulüplere kupaları takdim edildi.

ASKF Başkanı Remzi Dayan, dayanışma gecesine katılan kent yöneticilerine ve spor adamlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA