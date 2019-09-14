Diyarbakırlı annelere Yalova'dan destek

YALOVA (AA) - Vatan Partisi Yalova İl Başkanlığı, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Cevdet Aydın Parkı'nda bir araya gelen partililer, "Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız", "HDP'nin kepenkleri kapansın çocuklar ailelerine kavuşsun" ve "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" yazılı pankart ve dövizler açtı.

Vatan Partisi Yalova İl Başkanı Ayşe Nilgün Metingü burada yaptığı açıklamada, Yalova Vatan Partisi Öncü Kadınları olarak yüreklerinin evlatlarını isteyen analarla birlikte attığını söyledi.

Bugün yıllarca esnafa kepenk kapattıranların kepenk kapamak zorunda kaldığını gördüklerini söyleyen Metingü, "Bu anaların zaferidir. Türk milletinin zaferidir. Vatan Partisi Öncü Kadınları tüm tehditlere karşın ilk günden bu yana analarımızın yanındadır. Cesaretimizi analarımızdan, gücümüzü kahraman Mehmetçiğimizden alıyoruz. Biz büyük bir milletiz. Toplumun her kesiminden gelen desteğe şehit aileleri de katıldı. Analarla el ele PKK'ya meydan okudu. 'Bizim tek vatanımız var, bizi bölemezsiniz' mesajı verdiler. İşte bu kararlılık, bu birliktelik, bu haklılık hainleri yok edecektir." ifadesini kullandı.

Herkesi sorumlu olmaya, analara omuz vermeye davet ettiklerini dile getiren Metingü şunları kaydetti:

"PKK tarafından evlatları kaçırılan tüm anneleri harekete geçmeye çağırıyoruz ve annelerimize destek için imza kampanyası başlatıyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımızı kurtaralım. Gelin PKK terörüne, Amerika'ya bu milletin gücünü gösterelim. Evlatları PKK tarafından kaçırılan annelerin mücadelesini destekleyen, 'Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım' diyen herkesi imza kampanyamıza çağırıyoruz."

Metingü'nün konuşmasının ardından vatandaşlar Diyarbakırlı anneler için başlatılan imza kampanyasına destek oldu.

Kaynak: AA