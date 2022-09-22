Diyarbakırlı üniversitelilere validen burs müjdesi! 2500 TL burs için başvuruları kaçırmayın!

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte belediyeler tarafından öğrencilere verilen burs destekleri duyurulmaya devam ediyor. Diyarbakır Belediyesi de, bu yıl lisans ya da ön lisans programlarından herhangi birine örgün olarak kayıt yaptıran öğrencilere burs desteği vereceğini duyurdu. Açıklamayı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından paylaştı.
"ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Ali İhsan Su, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz.
Diyarbakır'da ikamet eden
Lisans ya da ön lisans herhangi bir örgün eğitime kayıt yaptıran gençlerimize 2.500 TL eğitim desteği veriyoruz
Hayırlı olsun."
?@diyarbakirbld olarak eğitime ve öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz.— Ali İhsan Su (@aliihsansu_) September 21, 2022
?Diyarbakır'da ikamet eden
?Lisans ya da ön lisans herhangi bir örgün eğitime kayıt yaptıran
gençlerimize 2.500 TL eğitim desteği veriyoruz
Hayırlı olsun.
Başvuru içinhttps://t.co/290O3LCwGs pic.twitter.com/LCIBv7D5oP