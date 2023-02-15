Diyarbakırlı vatandaş HDP'li Garo Paylan'ı yerden yere vurdu: "Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın"

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem nedeniyle Diyarbakır'da bazı binalar da hasarlar meydana geldi, enkaz altındakilerin kurtarılması için ekipler çalışma yaptı.

DEVLET İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Devlet elindeki tüm imkanları seferber ederek vatandaşın yanında oldu.

DEPREMZEDE VATANDAŞTAN SERT SÖZLER

Deprem sonrası Diyarbakır'a gelen HDP Milletvekili Garo Paylan, bir depremzede vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, Paylan'a sert sözlerle yüklenerek şunları söyledi: "Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor, her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz. Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın. Sabah 5’ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Geliyorsun burada resim çekiyorsun. Adam orada diyor ki bu Kürt'tür. Ben Kürdüm ama Kürtçü değilim, milletvekili bana kızıyor."