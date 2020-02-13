Diyarbakırlılar kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi

Diyarbakır'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Lapa lapa yağan kar yağışını gören vatandaşlar çok sevindiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde hafif şekilde yağan kar ilerleyen saatlerde yerini şiddetli kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlık içinde kalırken, bazı vatandaşlar da 4 yıl aradan sonra şiddetli kar yağışının şehir merkezin de etkili olmasıyla beraber doyasıya kartopu oynayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar da evlerinin bulunduğu sitelerin önünde kartopu oynarken, kar yağışı nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

"Kar yağması çok güzeldir"

Kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Muhittin Özkaya, "4 yıldan fazladır güzel bir kar yağışını görmedik. Kar yağması çok güzeldir ve çok sevinçliyim. Çocukluğum geldi aklıma ve kar kadar güzel bir şey yok" dedi.

"Kar yağması bizleri çok mutlu etti"

Diyarbakır'da kar yağışına hasret kaldıklarını ifade eden Serhat Balamir de, "4 yıl aradan sonra böyle şiddetli kar yağması bizleri çok mutlu etti. Dilerim her yıl böyle kar yağar" diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde etkili kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA