Diyarbakırlılar, koronavirüse rağmen halaydan vazgeçmiyor 

DİYARBAKIR'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı. Dün akşam görüntülenen düğünde kol kola halay çekenlerin salgın tedbirlerini hiçe saydığı gözlendi.

Son günlerde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da, tedbirlerin uyulmadığı bir düğünde onlarca kişinin kol kola çektiği halayla görüldü. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı tutulan düğün salonları, 1 Temmuz itibarıyla kapılarını açtı. Bakanlığın düğün salonlarında takı töreni, maskesiz salona girmek, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmaması yönündeki yayınladığı genelgeye rağmen, Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Uzmanların yaptığı açıklamada son günlerde koronavirüs vakalarının yüzde 15 arttığı kentte, düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı. Dün akşam bir düğünde çekilen görüntülerde, yöreye ait oyun havalarının çalınmasıyla, sosyal mesafe unutularak maskesiz onlarca kişi kol kola halay çekti.

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Kaynak: DHA