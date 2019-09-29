Diyarbakırspor’dan farklı başlangıç

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ilk hafta maçında Diyarbekirspor, Yenişehir Belediyespor'u 4-0'lık farklı sonuçla mağlup etti.

Son iki sezonda üst üste iki lig çıkan ve bu sezona da BAL'a yükselme hedefiyle hazırlanan Diyarbakırspor, 2019-2020 sezonuna fırtına gibi başladı. Yenişehir Belediyespor'u Berat Demir, Cihat Baykuşak, Mehmet Eski ve Oktay Özen'in golleriyle 4-0 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım oynadığı futbolla göz doldurdu.

Kaynak: İHA