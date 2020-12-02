Diyarbekir Spor 1 - 1 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Diyarbekir Spor, Ofspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Diyarbekir Spor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Ofspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Ofspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Diyarbekir Spor - Ofspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Diyarbekir Spor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Diyarbekir Spor Ofspor Maçının Hakemleri
Taner Tuncer(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(2. Yardımcı Hakem), Eren Celal Kuzaytepe(dördüncü Hakem)
Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 53. Maksut Birben, 55. Ethem Ercan Pülgir, 67. Murathan Buruş, 20. Mustafa Pınar, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı
Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 10. Alpay Cin, 9. Muhammed Turantaylak, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 72. Emrullah Sayar
Teknik Sorumlu
Şenol Demir
Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 18. Onur Paksoy, 5. Furkan Işıkdemir, 7. Mustafa Aydoğdu, 11. Muhammet Emre Kalkan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 26. Volkan Can, 28. Bilal Şeflek, 34. Alp Huy
Yedekler
1. Furkan Turan, 6. Gökdeniz Gür, 9. Adnan Gülen, 4. Buğrahan Karslı, 16. İbrahim Ak, 17. Atilla Aybars Garhan, 15. Soner Kaçan
Teknik Sorumlu
Kadir Kar
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|12
|9
|2
|1
|16
|5
|29
|11
|2
|1928 Bucaspor
|12
|8
|2
|2
|23
|9
|26
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|12
|9
|21
|3
|4
|Edirnespor
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|20
|3
|5
|Ofspor
|11
|5
|4
|2
|18
|14
|19
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|11
|5
|3
|3
|11
|9
|18
|2
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|17
|5
|8
|Belediye Derincespor
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|17
|4
|9
|Artvin Hopaspor
|12
|5
|1
|6
|19
|24
|16
|-5
|10
|Nevşehir Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|12
|13
|14
|-1
|11
|Çankaya FK
|10
|4
|1
|5
|9
|11
|13
|-2
|12
|Payasspor
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|12
|-3
|13
|Kızılcabölükspor
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|12
|-5
|14
|1877 Alemdağspor
|12
|3
|3
|6
|15
|23
|12
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|12
|1
|4
|7
|11
|22
|7
|-11
|16
|Manisaspor
|12
|1
|4
|7
|8
|19
|7
|-11
Fikstür
|02.12.2020
|1928 Bucaspor
|1-1
|Çankaya FK
|02.12.2020
|1877 Alemdağspor
|1-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|02.12.2020
|Payasspor
|1-0
|Nevşehir Belediyespor
|02.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Fatsa Belediyespor
|02.12.2020
|Diyarbekirspor
|1-1
|Ofspor
|02.12.2020
|Belediye Derincespor
|4-1
|Kemerspor 2003
|02.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|02.12.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-1
|Edirnespor