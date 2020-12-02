Diyarbekir Spor 1 - 1 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Diyarbekir Spor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Ofspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Ofspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Diyarbekir Spor - Ofspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Diyarbekir Spor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Diyarbakır Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Diyarbekir Spor Ofspor Maçının Hakemleri

Taner Tuncer(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(2. Yardımcı Hakem), Eren Celal Kuzaytepe(dördüncü Hakem)

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 53. Maksut Birben, 55. Ethem Ercan Pülgir, 67. Murathan Buruş, 20. Mustafa Pınar, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 10. Alpay Cin, 9. Muhammed Turantaylak, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 72. Emrullah Sayar



Teknik Sorumlu

Şenol Demir

Ofspor

Ofspor İlk 11

29. Mızhat Burak Sarı, 18. Onur Paksoy, 5. Furkan Işıkdemir, 7. Mustafa Aydoğdu, 11. Muhammet Emre Kalkan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 26. Volkan Can, 28. Bilal Şeflek, 34. Alp Huy



Yedekler

1. Furkan Turan, 6. Gökdeniz Gür, 9. Adnan Gülen, 4. Buğrahan Karslı, 16. İbrahim Ak, 17. Atilla Aybars Garhan, 15. Soner Kaçan



Teknik Sorumlu

Kadir Kar

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 12 9 2 1 16 5 29 11 2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 14 3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 3 4 Edirnespor 12 6 2 4 18 15 20 3 5 Ofspor 11 5 4 2 18 14 19 4 6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 2 7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 2 5 16 11 17 5 8 Belediye Derincespor 12 4 5 3 15 11 17 4 9 Artvin Hopaspor 12 5 1 6 19 24 16 -5 10 Nevşehir Belediyespor 12 4 2 6 12 13 14 -1 11 Çankaya FK 10 4 1 5 9 11 13 -2 12 Payasspor 12 3 3 6 14 17 12 -3 13 Kızılcabölükspor 12 3 3 6 15 20 12 -5 14 1877 Alemdağspor 12 3 3 6 15 23 12 -8 15 Antalya Kemerspor 12 1 4 7 11 22 7 -11 16 Manisaspor 12 1 4 7 8 19 7 -11

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