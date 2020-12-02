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Diyarbekir Spor 1 - 1 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Diyarbekir Spor, Ofspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Diyarbekir Spor 1 - 1 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Diyarbekir Spor, Ofspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Ofspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Ofspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Diyarbekir Spor - Ofspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyarbakır Stadyumu stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Diyarbekir Spor -Ofspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Diyarbekir Spor Ofspor Maçının Hakemleri 
Taner Tuncer(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(2. Yardımcı Hakem), Eren Celal Kuzaytepe(dördüncü Hakem)

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 53. Maksut Birben, 55. Ethem Ercan Pülgir, 67. Murathan Buruş, 20. Mustafa Pınar, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 10. Alpay Cin, 9. Muhammed Turantaylak, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 72. Emrullah Sayar

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 18. Onur Paksoy, 5. Furkan Işıkdemir, 7. Mustafa Aydoğdu, 11. Muhammet Emre Kalkan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 26. Volkan Can, 28. Bilal Şeflek, 34. Alp Huy

Yedekler
1. Furkan Turan, 6. Gökdeniz Gür, 9. Adnan Gülen, 4. Buğrahan Karslı, 16. İbrahim Ak, 17. Atilla Aybars Garhan, 15. Soner Kaçan

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor129211652911
21928 Bucaspor128222392614
3Fatsa Belediyespor12633129213
4Edirnespor126241815203
5Ofspor115421814194
6Arnavutköy Belediye11533119182
7Yeşilyurt Belediyespor125251611175
8Belediye Derincespor124531511174
9Artvin Hopaspor12516192416-5
10Nevşehir Belediyespor12426121314-1
11Çankaya FK1041591113-2
12Payasspor12336141712-3
13Kızılcabölükspor12336152012-5
141877 Alemdağspor12336152312-8
15Antalya Kemerspor1214711227-11
16Manisaspor121478197-11

Fikstür

02.12.20201928 Bucaspor1-1Çankaya FK
02.12.20201877 Alemdağspor1-3Yeşilyurt Belediyespor
02.12.2020Payasspor1-0Nevşehir Belediyespor
02.12.2020Manisaspor1-1Fatsa Belediyespor
02.12.2020Diyarbekirspor1-1Ofspor
02.12.2020Belediye Derincespor4-1Kemerspor 2003
02.12.2020Artvin Hopaspor1-2Kızılcabölükspor
02.12.2020Arnavutköy Belediye1-1Edirnespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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