Diyarbekir Spor 2 - 0 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Diyarbekir Spor, Antalya Kemerspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Diyarbekir Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Antalya Kemerspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı skoru ne oldu?
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Diyarbekir Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Diyarbekir Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri
İlker Yasin Avcı(hakem), Berkay Salman(1. Yardımcı Hakem), Ozan Burak Akduman(2. Yardımcı Hakem), Fikret Hakan Abay(dördüncü Hakem)
Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 21. Okan Dernek, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 67. Murathan Buruş, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı
Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 20. Mustafa Pınar, 22. İbrahim Has, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 91. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Antalya Kemerspor İlk 11
1. Nihat Şahin, 8. Mert Çölgeçen, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 9. Cem Ünal, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 88. Talha Bulut, 71. Yusuf Kerçin
Yedekler
99. Mehmet Mert İslah, 81. İbrahim Kıraç Gündüz, 26. Akın Zeyrek, 37. Emre Çoban, 67. İbrahim Aksu, 44. Osman Can Çötür, 29. Kutsal Manici
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|60
|22
|2
|1928 Bucaspor
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|58
|33
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|49
|21
|4
|Ofspor
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|45
|10
|5
|Arnavutköy Belediye
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|43
|10
|6
|Belediye Derincespor
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|40
|14
|7
|Artvin Hopaspor
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|35
|0
|8
|Edirnespor
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|35
|0
|9
|Fatsa Belediyespor
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|35
|-3
|10
|Kızılcabölükspor
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|30
|-4
|11
|1877 Alemdağspor
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|29
|-10
|12
|Nevşehir Belediyespor
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|27
|-2
|13
|Çankaya FK
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|25
|-23
|14
|Payasspor
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|23
|-16
|15
|Antalya Kemerspor
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|21
|-22
|16
|Manisaspor
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|12
|-30
Fikstür
|08.04.2021
|Belediye Derincespor
|0-1
|Edirnespor
|08.04.2021
|Manisaspor
|2-3
|Çankaya FK
|08.04.2021
|Payasspor
|1-1
|Ofspor
|08.04.2021
|Artvin Hopaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|08.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|0-2
|Fatsa Belediyespor
|08.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|08.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-0
|Kemerspor 2003
|08.04.2021
|1928 Bucaspor
|1-0
|Yeşilyurt Belediyespor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu