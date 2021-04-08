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Diyarbekir Spor 2 - 0 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Diyarbekir Spor, Antalya Kemerspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diyarbekir Spor 2 - 0 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Diyarbekir Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Antalya Kemerspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı skoru ne oldu?

Diyarbekir Spor, Antalya Kemerspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Diyarbekir Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Diyarbekir Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri 
İlker Yasin Avcı(hakem), Berkay Salman(1. Yardımcı Hakem), Ozan Burak Akduman(2. Yardımcı Hakem), Fikret Hakan Abay(dördüncü Hakem)

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 21. Okan Dernek, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 67. Murathan Buruş, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 20. Mustafa Pınar, 22. İbrahim Has, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 91. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ANTALYA KEMERSPORAntalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11
1. Nihat Şahin, 8. Mert Çölgeçen, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 9. Cem Ünal, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 88. Talha Bulut, 71. Yusuf Kerçin

Yedekler
99. Mehmet Mert İslah, 81. İbrahim Kıraç Gündüz, 26. Akın Zeyrek, 37. Emre Çoban, 67. İbrahim Aksu, 44. Osman Can Çötür, 29. Kutsal Manici

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor26186237156022
21928 Bucaspor26177249165833
3Yeşilyurt Belediyespor26154742214921
4Ofspor26129538284510
5Arnavutköy Belediye26127737274310
6Belediye Derincespor261010636224014
7Artvin Hopaspor269893535350
8Edirnespor269893030350
9Fatsa Belediyespor26989202335-3
10Kızılcabölükspor267910252930-4
111877 Alemdağspor268513334329-10
12Nevşehir Belediyespor267613252727-2
13Çankaya FK267415204325-23
14Payasspor265813274323-16
15Antalya Kemerspor265615214321-22
16Manisaspor261916184812-30

Fikstür

08.04.2021Belediye Derincespor0-1Edirnespor
08.04.2021Manisaspor2-3Çankaya FK
08.04.2021Payasspor1-1Ofspor
08.04.2021Artvin Hopaspor0-0Nevşehir Belediyespor
08.04.2021Arnavutköy Belediye0-2Fatsa Belediyespor
08.04.20211877 Alemdağspor1-2Kızılcabölükspor
08.04.2021Diyarbekirspor2-0Kemerspor 2003
08.04.20211928 Bucaspor1-0Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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