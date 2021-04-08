Diyarbekir Spor 2 - 0 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Diyarbekir Spor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Antalya Kemerspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Antalya Kemerspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Diyarbekir Spor - Antalya Kemerspor maçı skoru ne oldu? Diyarbekir Spor, Antalya Kemerspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Diyarbekir Spor -Antalya Kemerspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Diyarbakır Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Diyarbekir Spor Antalya Kemerspor Maçının Hakemleri

İlker Yasin Avcı(hakem), Berkay Salman(1. Yardımcı Hakem), Ozan Burak Akduman(2. Yardımcı Hakem), Fikret Hakan Abay(dördüncü Hakem)

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 21. Okan Dernek, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 67. Murathan Buruş, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 20. Mustafa Pınar, 22. İbrahim Has, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 91. Onat Kutay Kurt



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Antalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11

1. Nihat Şahin, 8. Mert Çölgeçen, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 9. Cem Ünal, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 88. Talha Bulut, 71. Yusuf Kerçin



Yedekler

99. Mehmet Mert İslah, 81. İbrahim Kıraç Gündüz, 26. Akın Zeyrek, 37. Emre Çoban, 67. İbrahim Aksu, 44. Osman Can Çötür, 29. Kutsal Manici



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 26 18 6 2 37 15 60 22 2 1928 Bucaspor 26 17 7 2 49 16 58 33 3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 4 7 42 21 49 21 4 Ofspor 26 12 9 5 38 28 45 10 5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 10 6 Belediye Derincespor 26 10 10 6 36 22 40 14 7 Artvin Hopaspor 26 9 8 9 35 35 35 0 8 Edirnespor 26 9 8 9 30 30 35 0 9 Fatsa Belediyespor 26 9 8 9 20 23 35 -3 10 Kızılcabölükspor 26 7 9 10 25 29 30 -4 11 1877 Alemdağspor 26 8 5 13 33 43 29 -10 12 Nevşehir Belediyespor 26 7 6 13 25 27 27 -2 13 Çankaya FK 26 7 4 15 20 43 25 -23 14 Payasspor 26 5 8 13 27 43 23 -16 15 Antalya Kemerspor 26 5 6 15 21 43 21 -22 16 Manisaspor 26 1 9 16 18 48 12 -30

Fikstür

08.04.2021 Belediye Derincespor 0-1 Edirnespor 08.04.2021 Manisaspor 2-3 Çankaya FK 08.04.2021 Payasspor 1-1 Ofspor 08.04.2021 Artvin Hopaspor 0-0 Nevşehir Belediyespor 08.04.2021 Arnavutköy Belediye 0-2 Fatsa Belediyespor 08.04.2021 1877 Alemdağspor 1-2 Kızılcabölükspor 08.04.2021 Diyarbekirspor 2-0 Kemerspor 2003 08.04.2021 1928 Bucaspor 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu