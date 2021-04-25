Diyarbekir Spor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Diyarbekir Spor, Belediye Derince Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Diyarbekir Spor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Belediye Derince Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Belediye Derince Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Diyarbekir Spor - Belediye Derince Spor maçı skoru ne oldu?
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Diyarbekir Spor -Belediye Derince Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Diyarbekir Spor Belediye Derince Spor Maçının Hakemleri
Burak Olcar(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Osman Köksaldı(dördüncü Hakem)
Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 20. Mustafa Pınar, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı
Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 5. Barış Sağır, 6. Enes Keskin, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 67. Murathan Buruş, 91. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Şenol Demir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Belediye Derince Spor İlk 11
23. Volkan Mert Korkmaz, 77. Tayfun Kırca, 25. Efe Karaoğlu, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 61. Mehmet Tosun, 11. Melih İnan, 20. Ramazan Özkabak, 28. Muhammed Enes Yılmaz
Yedekler
1. Yunus Emre Genç, 41. Bahtiyar Yıldırım, 45. Mesut Can Tunalı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 99. Kubilay Serbest, 15. Koray Baykara, 21. Mehmet Bağlı
Teknik Sorumlu
Fatih Uygun
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|29
|20
|7
|2
|43
|18
|67
|25
|2
|1928 Bucaspor
|29
|19
|7
|3
|55
|18
|64
|37
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|29
|16
|5
|8
|49
|27
|53
|22
|4
|Ofspor
|29
|13
|11
|5
|41
|30
|50
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|29
|13
|8
|8
|40
|29
|47
|11
|6
|Edirnespor
|29
|12
|8
|9
|34
|31
|44
|3
|7
|Belediye Derincespor
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|9
|8
|Fatsa Belediyespor
|29
|10
|8
|11
|22
|30
|38
|-8
|9
|Kızılcabölükspor
|29
|9
|10
|10
|34
|32
|37
|2
|10
|Artvin Hopaspor
|29
|9
|9
|11
|40
|44
|36
|-4
|11
|Nevşehir Belediyespor
|29
|9
|7
|13
|30
|29
|34
|1
|12
|1877 Alemdağspor
|29
|9
|5
|15
|37
|48
|32
|-11
|13
|Çankaya FK
|29
|9
|4
|16
|26
|47
|31
|-21
|14
|Antalya Kemerspor
|29
|7
|6
|16
|27
|47
|27
|-20
|15
|Payasspor
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|-24
|16
|Manisaspor
|29
|1
|9
|19
|21
|54
|12
|-33
Fikstür
|25.04.2021
|Payasspor
|1-5
|Kızılcabölükspor
|25.04.2021
|Çankaya FK
|3-1
|Artvin Hopaspor
|25.04.2021
|Antalya Kemerspor
|2-1
|Manisaspor
|25.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-1
|Belediye Derincespor
|25.04.2021
|Edirnespor
|1-0
|1928 Bucaspor
|25.04.2021
|Fatsa Belediyespor
|0-2
|1877 Alemdağspor
|25.04.2021
|Kemerspor 2003
|Manisaspor
|25.04.2021
|Ofspor
|0-0
|Arnavutköy Belediye
|25.04.2021
|Yeşilyurt Belediyespor
|2-3
|Nevşehir Belediyespor