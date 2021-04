Diyarbekir Spor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Diyarbekir Spor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Belediye Derince Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Belediye Derince Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Diyarbekir Spor - Belediye Derince Spor maçı skoru ne oldu? Diyarbekir Spor, Belediye Derince Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Diyarbekir Spor -Belediye Derince Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Diyarbekir Spor Belediye Derince Spor Maçının Hakemleri

Burak Olcar(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Osman Köksaldı(dördüncü Hakem)

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 20. Mustafa Pınar, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 5. Barış Sağır, 6. Enes Keskin, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 67. Murathan Buruş, 91. Onat Kutay Kurt



Teknik Sorumlu

Şenol Demir



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Belediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11

23. Volkan Mert Korkmaz, 77. Tayfun Kırca, 25. Efe Karaoğlu, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 61. Mehmet Tosun, 11. Melih İnan, 20. Ramazan Özkabak, 28. Muhammed Enes Yılmaz



Yedekler

1. Yunus Emre Genç, 41. Bahtiyar Yıldırım, 45. Mesut Can Tunalı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 99. Kubilay Serbest, 15. Koray Baykara, 21. Mehmet Bağlı



Teknik Sorumlu

Fatih Uygun



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 29 20 7 2 43 18 67 25 2 1928 Bucaspor 29 19 7 3 55 18 64 37 3 Yeşilyurt Belediyespor 29 16 5 8 49 27 53 22 4 Ofspor 29 13 11 5 41 30 50 11 5 Arnavutköy Belediye 29 13 8 8 40 29 47 11 6 Edirnespor 29 12 8 9 34 31 44 3 7 Belediye Derincespor 29 10 10 9 38 29 40 9 8 Fatsa Belediyespor 29 10 8 11 22 30 38 -8 9 Kızılcabölükspor 29 9 10 10 34 32 37 2 10 Artvin Hopaspor 29 9 9 11 40 44 36 -4 11 Nevşehir Belediyespor 29 9 7 13 30 29 34 1 12 1877 Alemdağspor 29 9 5 15 37 48 32 -11 13 Çankaya FK 29 9 4 16 26 47 31 -21 14 Antalya Kemerspor 29 7 6 16 27 47 27 -20 15 Payasspor 29 5 8 16 29 53 23 -24 16 Manisaspor 29 1 9 19 21 54 12 -33

Fikstür