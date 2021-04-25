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Diyarbekir Spor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Diyarbekir Spor, Belediye Derince Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diyarbekir Spor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Diyarbekir Spor, Belediye Derince Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Diyarbekir Spor ve Belediye Derince Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Diyarbekir Spor sahasında Belediye Derince Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Diyarbekir Spor - Belediye Derince Spor maçı skoru ne oldu?

Diyarbekir Spor, Belediye Derince Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Diyarbekir Spor -Belediye Derince Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Diyarbekir Spor Belediye Derince Spor Maçının Hakemleri 
Burak Olcar(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Osman Köksaldı(dördüncü Hakem)

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 20. Mustafa Pınar, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 5. Barış Sağır, 6. Enes Keskin, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 67. Murathan Buruş, 91. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

BELEDİYE DERİNCE SPORBelediye Derince Spor

Belediye Derince Spor İlk 11
23. Volkan Mert Korkmaz, 77. Tayfun Kırca, 25. Efe Karaoğlu, 97. Muhammet Fatih Yıldırım, 53. Sinan Morgil, 5. Sercan Uslu, 10. Bertuğ Başdemir, 61. Mehmet Tosun, 11. Melih İnan, 20. Ramazan Özkabak, 28. Muhammed Enes Yılmaz

Yedekler
1. Yunus Emre Genç, 41. Bahtiyar Yıldırım, 45. Mesut Can Tunalı, 39. Tayfur Emre Yılmaz, 99. Kubilay Serbest, 15. Koray Baykara, 21. Mehmet Bağlı

Teknik Sorumlu
Fatih Uygun

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor29207243186725
21928 Bucaspor29197355186437
3Yeşilyurt Belediyespor29165849275322
4Ofspor291311541305011
5Arnavutköy Belediye29138840294711
6Edirnespor2912893431443
7Belediye Derincespor29101093829409
8Fatsa Belediyespor2910811223038-8
9Kızılcabölükspor29910103432372
10Artvin Hopaspor299911404436-4
11Nevşehir Belediyespor2997133029341
121877 Alemdağspor299515374832-11
13Çankaya FK299416264731-21
14Antalya Kemerspor297616274727-20
15Payasspor295816295323-24
16Manisaspor291919215412-33

Fikstür

25.04.2021Payasspor1-5Kızılcabölükspor
25.04.2021Çankaya FK3-1Artvin Hopaspor
25.04.2021Antalya Kemerspor2-1Manisaspor
25.04.2021Diyarbekirspor2-1Belediye Derincespor
25.04.2021Edirnespor1-01928 Bucaspor
25.04.2021Fatsa Belediyespor0-21877 Alemdağspor
25.04.2021Kemerspor 2003 Manisaspor
25.04.2021Ofspor0-0Arnavutköy Belediye
25.04.2021Yeşilyurt Belediyespor2-3Nevşehir Belediyespor
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