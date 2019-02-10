Diyarbekirspor-Anagold 24Erzincanspor: 2- 0

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Hasan Avcı, Tolga Atasoy, Uğur Başdaş,

DİYARBEKİRSPOR: Ali Alper - Fikret, Fahri, İbrahim, Gökhan, Salih, Hakan (Dk. 66 Sedat), Taner, Aykut, Raşit (Dk. 80 Vedat), Aytaç (Dk. 57 Mustafa),

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır - Ufuk, Ali, Erdi (Dk. 77 Muhammed Enes), Sabit Hakan (Dk. 60 Hüseyin Çiray), Sefa (Dk. 63 Talha), Hüseyin Cihan, Burak, Uğur, Gökhan, Serkan,

GOLLER: Dk. 58 Raşit, Dk. 85 (P) Mustafa, (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Salih, (Diyarbekirspor) - Erdi, Hüseyin Cihan, Serkan, Burak, Talha ,(Anagold 24Erzincanspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Burak (Anagold 24 Erzincanspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.

12'nci dakikada sağ kanattan gelişen Erzincanspor atağında Ufuk pasını Uğur'a aktardı. Uğur'un içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üstünde buluşan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

22'nci dakikada Erzincan temsilcisi bir kez daha sağdan geldi. Uğur'un ceza alanına ortaladığı topa yükselen Ali'nin güzel kafa şutu uzak kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen bir Diyarbekirspor atağında Hakan'ın şık pasıyla ceza alanında buluşan Aykut, müsait pozisyondaki Raşit'i gördü. Raşit gelişine çok sert vurdu. Kaleci Bahadır son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

58'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Orta sahada kaptığı topla ceza sahasına doğru giden Raşit, üç rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

85'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Diyarbekirsporlu Gökhan, ortası yaptı. Ceza sahası içerisinde Burak'ın elle müdahalesinde hakem Hasan Avcı penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından Burak ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Mustafa, meşin yuvarlak ve kaleci Bahadır'ı farklı köşelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Diyarbekirspor rakibini 2-0 mağlup etti.

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DHA