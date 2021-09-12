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Diyarbekirspor –Bodrumspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Diyarbekirspor takımı ile Bodrumspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Diyarbekirspor –Bodrumspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Diyarbekirspor –Bodrumspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

DiyarbekirsporBodrumspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Diyarbekirspor – Bodrumspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Diyarbekirspor – Bodrumspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Diyarbekirspor – Bodrumspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Diyarbekirspor – Bodrumspor Puan Durumu

Ev sahibi Diyarbekirspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 12. sırada kendisine yer buldu Rakip Bodrumspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 3. sırada kendisine yer buldu

Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) GÜRCAN HASOVA düdük çalacak

Diyarbekirspor – Bodrumspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Diyarbekirspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Bodrumspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor

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