Diyarbekirspor –Bodrumspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Diyarbekirspor – Bodrumspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Diyarbekirspor – Bodrumspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Diyarbekirspor – Bodrumspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Diyarbekirspor – Bodrumspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Diyarbekirspor – Bodrumspor Puan Durumu

Ev sahibi Diyarbekirspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 12. sırada kendisine yer buldu Rakip Bodrumspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 3. sırada kendisine yer buldu

Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) GÜRCAN HASOVA düdük çalacak

Diyarbekirspor – Bodrumspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Diyarbekirspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Bodrumspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor