Diyarbekirspor –Bodrumspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Diyarbekirspor takımı ile Bodrumspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Diyarbekirspor –Bodrumspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Diyarbekirspor – Bodrumspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Diyarbekirspor – Bodrumspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Diyarbekirspor – Bodrumspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.
Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Diyarbekirspor – Bodrumspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Diyarbekirspor – Bodrumspor Puan Durumu
Ev sahibi Diyarbekirspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 12. sırada kendisine yer buldu Rakip Bodrumspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 3. sırada kendisine yer buldu
Diyarbekirspor – Bodrumspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) GÜRCAN HASOVA düdük çalacak
Diyarbekirspor – Bodrumspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Diyarbekirspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Bodrumspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor