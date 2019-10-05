Diyarbekirspor - Muğlaspor: 2-1
DİYARBEKİRSPOR:Ahmet- İbrahim,Reşo (Dk. 46 Tolunay), Uğur (Dk. 64 Emre Hasan), Vedat, Fikret, Şevket, Emre, Güney (Dk. 76 Taner), Alihan, Mehmet Fuat,
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Serkan Ergün, Barış Çardaklı, Selim Konukçu,
DİYARBEKİRSPOR:Ahmet- İbrahim,Reşo (Dk. 46 Tolunay), Uğur (Dk. 64 Emre Hasan), Vedat, Fikret, Şevket, Emre, Güney (Dk. 76 Taner), Alihan, Mehmet Fuat,
MUĞLASPOR:Yunus Emre- Çağlayan, Mustafa, Savaş (Dk. 73 Mehmet Akif), Ramazan, Anıl (Dk. 80 Ercan), Rıdvan (Dk. 77 Mahmut), Murat Can, Batuhan, Muhammed, Sami Can,
GOLLER: Dk. 10 Vedat, Dk. 72 Mehmet Fuat, (Diyarbekirspor), Dk. 45 Çağlayan, (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Uğur, (Diyarbekirspor), Mustafa, (Muğlaspor),
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında Muğlaspor'u 2- 1 yendi.
10'uncu dakikada Alihan'ın soldan yerden ceza alanına gönderdiği topu yerinde izleyen Vedat, meşin yuvarlağı yerden plase bir vuruşla filelere gönderdi: 1- 0
45'inci dakikada Savaş'ın sağdan köşe atıştan ceza alanına doğru havalandırdığı topla arka direkte müsait pozisyonda buluşan Çağlayan, sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1- 1
72'nci dakikada Alihan sağdan ceza alanına doğru ortaladı, pozisyonu yerinde izleyen Mehmet Fuat, güzel bir vuruşla topu kaleci Yunus Emre'nin üstünden aşırarak filelere gönderdi: 2- 1
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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