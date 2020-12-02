Diyarbekirspor - Ofspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 3. Lig 1. Grupta futbol heyecanı 12. hafta ile devam ediyor. Ligde bugün oynanacak Diyarbekirspor - Ofspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezon, zirvede bulunan ligin en formda takımı Diyarbekirspor, 11 maç sonunda 28 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Ofspor ise 10 maçta topladığı 18 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu ligde Diyarbekirspor evinde 4 maçtır kazanıyor, toplamda 9 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Ofspor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Peki, Diyarbekirspor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

DİYARBEKİRSPOR - OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Diyarbekirspor ile Ofspor karşılaşıyor. Bugün saat 13.00'de başlayacak mücadele, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma, Taner Tuncer tarafından yönetilecek. Taner Tuncer'in yardımcılıklarını ise Vural Gül ve Çağlar Mehmet Uludağ üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm bazı 2. ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden yayınlanıyor. Diyarbekirspor - Ofspor maçı da bu haftanın yayınlanacak maçları arasında. Saatler 13.00'ü gösterdiğinde Diyarbekirspor - Ofspor maçı Misli.com mobil uygulamalarından canlı takip edilebilir.

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