Diyarbekirspor sahasında berabere kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Halide Edip Adıvarspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Maç öncesinde Elazığ ve Malatya'daki depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Diyarbekirspor sahaya "Acınız acımızdır Elazığ &Malatya" pankartı ile çıktı. Diyarbakırsporlu taraftarlar uzun süre Elazığ ve Malatya lehine tezahürat yaptı. Depremde yaşamını yitirenler nedeniyle maçta müzik yayını yapılmadı.

Konuk takım 10. dakikada 10 kişi kaldı. Diyarbekirspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Uğuru düşüren Halide Edip Adıvarsporlu Necati Yakuplar'a hakem Fatih Tokail doğrudan kırmızı kart gösterdi. Diyarbekirspor 33. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Reşo'nun ortasında Güney kafa ile topu ağlara yolladı. Müsabakanın ilk yarısı Diyarbekirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Diyarbekirspor 10 kişi kaldı. 64. dakikada rakibine sert giren Taner önce ikinci sarı kart ardında kırmızı kart gördü. Konuk takım 83. dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza alanına giren Hüseyin'in ceza alanına çevirdiği topu Alihan ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Fatih Tokail xx, Barış Şun xx, Hüseyin Aycan xx

Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Faruk Yaldıran xx, Furkan Yılgın xx, Şevket Güngör xx, İbrahim Has xx, Taner Çekiç x, Maksut Birben x (Dk. 60 Ömer Yanık x), Uğur Uğur x (Dk. 70 Tekin Oğrak x), Güney Tutcuoğlu xx, Reşo Akın xx, Ahmet Arı xx

Halide Edip Adıvarspor: İhsan Turgut Kırveli xx, Fatih Cin xx, Hakan Akbaş xx, Necati Yakuplar ?, Hüseyin Afkan xx, Batuhan Kayıkcı x (Dk. 62 Alihan Bel x), Dursun Türk xx, Gökhan Berkay Yıldız x (DK. 71 Civar Çetin x), Furkan Mehmet Tuncer xx, Furkan Akbulut xx, Fevzi Can Bozkuş xx (Dk. 90 Emrah İnal ?)

Sarı kartlar: Dk. 47 Maksut Birben, Dk. 90 Güney Tutçuoğlu (Diyarbekirspor), Dk. 5 Dursun Türk, Dk. 34 Batuhan Kayıkçı, Dk. 64 Furkan Mehmet Tuncer, Dk. 84 Hüseyin Afkan, Dk. 88 İhsan Turgut Kırveli (Halide Edip Adıvarspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 10 Necati Yakuplar (Halide Edip Adıvar), Dk. 64 Taner Çekik (Diyarbekirspor)

Goller: Dk. 33 Güney Tutcuoğlu (Diyarbekirspor), Dk. 83 Alihan Bel (Halide Edip Adıvar)

Kaynak: İHA