Diyarbekirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştiren Diyarbekirspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.

Transfer çalışmalarında ise somut adımlar atılmaya devam ediliyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda şampiyon olacak bir kadro oluşturulmaya çalışılıyor. Son olarak Bayburt Özel İdarespor'dan Emre Hasan Balcı, Zonguldak Kömürspor'dan Doğukan Bad ve Van Büyükşehir Belediyespor'dan Güney Tutcuoğlu ile sözleşme imzalayan yeşil kırmızılı kulübün Bayburt'tan Selçuk Kaban ve Feyyaz Aydil ile de anlaştığı belirtildi.

Birçok önemli oyuncu ile daha anlaşıldığı ve her an imzalar atılabileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA