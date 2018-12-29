Diyarbekirspor’da Sportif Direktör belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Sportif Direktörlük görevine Mustafa Soley getirildi. Daha önce bazı kulüplerde çeşitli görevlerde bulunan ve sporcu menajerliği de yapan Mustafa Soley, Diyarbekirspor'un sportif direktörlük görevine getirildi.

Yeniden yapılanmaya giden Diyarbekirspor, daha önce 6 futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek için çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, devre arası hazırlıklarını devam ettiriyor. En az 6-7 futbolcu transfer etmeyi planlayan Diyarbekirspor, teknik direktör Nevzat Türkoğlu raporuna göre, sporcu arayışlarını sürdürüyor.

Mustafa Soley kimdir?

Diyarbekirspor'un Sportif Direktörlük görevine getirilen Mustafa Soley, 1993 yılında İskenderunspor'da futbola başladı. Daha sonra Karşıyaka, Ağrıspor, Eskişehirspor, Ankara Demirspor, Ünyespor, Bağcılarspor Kulübü, Adana Demirspor, Aksaray, Şırankspor, Yalovaspor ve Kastamonuspor formalarını giydi. Soley, profesyonel futbol yaşantısını 2007 yılında Alibeyköyspor'da tamamladı. Uzun yıllar futbol kulüplerinde görev yapan Soley, bazı futbolcuların spor menajerliğini de yaptı.

Kaynak: İHA