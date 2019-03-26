Diyarbekirspor'da teknik direktör Küçükbayrak istifa etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da teknik direktör Sertaç Küçükbayrak görevinden istifa etti.

Nevzat Türkoğlu'nun istifasından sonra ligin 23'üncü haftasında Diyarbekirspor'un başına geçen ve 6 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik alan Küçükbayrak, 6 maçtan 7 puan çıkarabildi. Ligde son 2 maçı kaybeden Diyarbekirspor'da 2-0'lık Bayburt yenilgisinden sonra Play- Off umudu da matematiksel olarak devam etse de mucizelere kalmıştı. Teknik direktör Sertaç Küçükbayrak'ın istifasının ardından uzun dönemdir Diyarbekirspor'un altyapısının başında bulunan Özcan Gökçeoğlu takımın başında antrenmana çıktı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı bu sezon başından bu yana 4 teknik direktör ile yollarını ayıran Diyarbekirspor'da yeni teknik adam arayışları sürüyor.

DHA