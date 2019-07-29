Diyarbekirspor’dan 3 transfer birden

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce dış transferde iki oyuncuyla anlaşmaya varan yeşil kırmızılı ekip, önceki gün de üç futbolcuyu renklerine bağladı.

Geçen sezon 13 gol atarak Van'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Güney Tutcuoğlu transferi açıklandı. Orta alanda forvet arkası olarak görev yapan 27 yaşındaki Güney Tutcuoğlu, etkili pasları ve şutlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul doğumlu Güney'in Afyonkarahisar'daki ikinci etap kampına katıldığı bildirildi.

Diyarbekirspor, son olarak Bayburt Özel İdarespor'da forma giyen orta alan oyuncusu Emre Hasan Balcı ve Zonguldak Kömürspor'dan stoper Doğukan Bad ile sözleşme imzalandı. Bayburt Özel İdare Gençlikspor'un forveti Feyyaz Aydil ile de prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Anlaşma sağlanan birçok oyuncu ile sözleşme aşamasına gelindiği belirtiliyor.

1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbekirspor'da ikinci etap hazırlık kampı başladı. İkinci etap kamp çalışmalarına dün Afyonkarahisar'da start veren Diyarbekirspor, bu çalışma dönemini hazırlık maçları yaparak geçirip, lige kadar hazır hale gelmek istiyor. Yeşil-kırmızılı takım kamp süresi boyunca transferde anlaştığı oyunculara imza attırmayı da planlıyor.

Kaynak: İHA