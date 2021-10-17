Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) görev tanımı nedir, Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) ne iş yapar, Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Tanımı;

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren kişidir.

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Maaşları

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Ne İş Yapar?

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini incelemek,

b) Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirlemek,

c) Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptamak,

d) Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak,

f) Besin analizlerini yapmak,

g) Diyet ürünleri geliştirmek,

h) Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlamak,

i) Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlamak,

j) Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlamak,

k) Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlamak,

l) Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplamak,

m) Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenlemek,

n) Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlamak,

o) Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitmek,

p) Eğitim materyallerini hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Meslek Ana Grubu :

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Diyetisyenler Ve Beslenme Uzmanları

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) mesleğinin meslek kodu 2265.02 olarak belirlenmiştir



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