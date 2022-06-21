Diyetisyen Rıdvan Arslan'dan yaza fit girmek isteyenlere plaj diyeti önerisi

Diyetisyen Rıdvan Arslan, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kilo vermenin yollarını arayanlar için önemli açıklamalarda bulundu. Plaj diyeti adı verilen diyet uygulaması ile fazla kilolardan kurtulmanın kolay olabileceğini belirten Arslan, uygulanacak olan bu diyette yeme düzenini ve neler yenilmesi gerektiğini anlattı.

KAHVALTI OLMAZSA OLMAZ

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler için bazı tüyolar veren Arslan, "Güzel yaz günlerinin önüne kışın aldığımız kiloların geçmesine izin vermeyelim. En kısa sürede sağlıklı şekilde kilolardan kurtulmak mümkündür. Bunun için kahvaltıları hafif yapın. Kahvaltı güne iyi başlamak için atlanılmaması gereken bir öğündür. Sıcak yaz günlerinde ise yumurta veya türevlerini kahvaltıda tüketmek bize sıkıcı gelebilmektedir. Bunun yerine kahvaltılarımızda peynir, badem, taze yaz meyveleri veya yulaf lapasına yer verebiliriz. Bu besinler bizi hem uzun süre tok tutar hem de sıcak yaz günlerine karşı bizlere kahvaltıda güzel bir alternatif oluşturmaktadır." dedi.

ARA ÖĞÜNLERDE MEYVE

Zayıflama sürecinde ara öğünün oldukça önemli bir fayda sağladığını belirten Arslan, ara öğünlerde lif ve mineral bakımından yüksek çilek, nektarin, kiraz gibi meyvelerin tüketilmesi önerisini verdi. Bademinde yağ yakıcı etkisinden dolayı tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ara öğününüzde meyvenin yanına 7 adet çiğ badem eklemeyi unutmayın. Kirazları yedikten sonra saplarını çöpe atmayın. Kiraz sapının ödem atıcı etkisi vardır. Vücudumuzdaki fazla suyun atımına destek olacağından yazın yediğimiz kirazların saplarını güneşte kurutarak saklamanızı öneriyorum. Daha sonra kaynatılmış kiraz saplı çay ile ödem atmaya kimseye hayır diyemez." şeklinde konuştu.

AKŞAMLARI SEBZE AĞIRLIKLI BESLENME

Yaz akşamlarında sebze ağırlıklı beslenmenin arttığını söyleyen Arslan özellikle zeytinyağlı sebzelerle beslenilmesini önerdi. "Yaz mevsiminin gelişiyle sebze alternatifleri oldukça arttı. Akşamları sebze tüketimi kalori bakımından düşük olduğundan kilo verme sürecine destek olacaktır. Ayrıca içeriğinde lif ve vitamin-mineraller ile birlikte sağlığımıza faydalıdır. Yaz akşamlarında zeytinyağlı enginar yemeğine kim hayır diyebilir ki? Salatalarınıza haşlanmış yeşil mercimek ekleyin. Yemeklerin yanında kendinize koca bir salata kasesi hazırlamayı ihmal etmeyin. Salatalarını et, tavuk veya balık ile zenginleştirin. Bunun yanı sıra salatalarınıza haşlanmış yeşil mercimek eklemek metabolizmanızın hızlanmasına destek olacaktır." dedi.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU

Günlük olarak su tüketimine dikkat edilerek, ödem atmada oldukça etkili olan yeşil çayı da diyet listesine ekleyen Arslan, "Günde en az 2 litre su tüketimine özen gösterin. Her güne 1 sade maden suyu tüketin. Günde 1 adet sade maden suyu tüketimi, ter ile kaybettiğimiz minerallerin de yerine konmasına yardımcı olacaktır. Günde en az 6 saatinizi uykuya ayırın. Uykumuzu tam alamadığımız zamanlarda vücudumuzdan leptin hormonunun seviyesi azalır ve kortizon hormonunun seviyesi artmaktadır. Bu durum açlık hissine ve iştahımızın artmasına neden olacaktır. Gün içerisinde iştah kontrolü açısından basit gözükse de uyku oldukça önemlidir. Her güne 40 dakika yürüyüş planı ekleyin. Havaların ısınmasıyla gün içinde hareketimizi arttırmanın en basit yolu, dışarıda tempolu bir şekilde yürümek olacaktır. Yürüyüş arkadaşınızı bulun ve rotanızı oluşturun" şeklinde konuştu..