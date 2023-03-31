Diyetisyenler Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek'ten Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyoları

Ramazan ayında oruç tutan herkesin beslenme düzeni ve yaşam şekli değişiyor. Doruk Hastaneleri Esentepe Tıp Merkezi Diyetisyenleri Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek, Ramazan ayına özel beslenme tüyoları verdi.

YAYINLAMA
Google News
Diyetisyenler Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek'ten Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyoları

Doruk Hastaneleri Esentepe Tıp Merkezi Diyetisyenleri Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek, Ramazan ayına özel beslenme tüyoları verdi.

Ramazan ayında oruç tutan herkesin beslenme düzeni ve yaşam şekli değişiyor. Oruç tutan kişilerin sağlıklarını koruyabilmeleri için sahur ve iftarda tükettikleri besinleri önemsemeleri gerekiyor. Doruk Hastaneleri Esentepe Tıp Merkezi Diyetisyenleri Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek, Ramazan'ı sağlıklı geçirmenin tüyolarını paylaştı.

Ramazan'ın oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu belirten Diyetisyen Zeynep Erbaş'a göre iftar sofralarında dikkat edilmesi gerekenler şunlar:

"İftara peynir, zeytin, domates gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayın ve biraz ara verin. Avuç içi kadar Ramazan pidesi 1 ince dilim ekmeğe eşdeğerdir. Yemekleri fazla yağlı yapmamaya ve pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, fırında veya buğulama tercih edin. Tek tip beslenmemeye ve tabağınızı çeşitlendirmeye özen gösterin. Her iftar sofranıza salata eklemeyi ihmal etmeyin. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyveli tatlılar tercih edin. Susama hissi yaşamasanız bile iftar ve sahur arası bol bol su tüketmeye özen gösterin. İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli, hafif tempoda yürüyüşler sindiriminize yardımcı olacaktır."

Diyetisyenler Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek'ten Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyoları

"BOL SU TÜKETİN"

Diyetisyen Begüm Şimşek ise Ramazan'ı kilo almadan geçirmek için dikkat etmek gerekenleri şöyle açıklıyor:

"Sahuru protein ağırlıklı yapın. Yumurta, peynir tüketerek daha uzun bir tokluk süresi sağlayabilirsiniz. Beyaz ekmek, simit, poğaça gibi basit karbonhidratlar yerine tahıllı ekmekleri tercih etmelisiniz. Tuzlu peynirler, şarküteri ürünlerinden daha az susamak için uzak durmalısınız. Ceviz, badem gibi sağlıklı yağları sahurda tercih edebilirsiniz. Tokluk süresini uzatır. Orucunuzu su ile açtıktan sonra ana yemek yerine hurma, zeytin veya çorba ile başlayın. Daha sonrasında 10-15 dakika yemeğe mola verin bu hazımsızlık gibi sorunlarınızı önleyecek aynı zamanda akşam öğününde çok yemenizi engelleyecektir. Ana yemekte protein artı sebze veya salata artı yoğurt veya cacık tüketin. İftarda kızartmalardan, yağlı yiyeceklerden uzak durun, onun yerine ızgara, haşlama veya fırında pişen yiyecekleri tercih edin. Sahurla iftar arasında 2-2.5 litre su tüketin."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız'dan Çikolata kistinde kanser riski uyarısı
Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız'dan Çikolata kistinde kanser riski uyarısı
Bayramda 'çok kilo almışsın' lafını duymak istemeyenler dikkat! Bunları iftar ve sahur sofrasından hemen kaldırın
Bayramda 'çok kilo almışsın' lafını duymak istemeyenler dikkat! Bunları iftar ve sahur sofrasından hemen kaldırın
Prof. Dr. Onur Gürer Koroner uyarıyor; Sessiz kalp krizine dikkat!
Prof. Dr. Onur Gürer Koroner uyarıyor; Sessiz kalp krizine dikkat!
Bedirhan bebek 89 gün yoğun bakımda kaldıktansonra yaşama tutunmayı başardı
Bedirhan bebek 89 gün yoğun bakımda kaldıktansonra yaşama tutunmayı başardı
Son Haberler
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Resmi Gazete'de yayımlandı, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Resmi Gazete'de yayımlandı, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken o yiyecekler! Canan Karatay özel reçetesini verdi: Rahat bir Ramazan için bunlar şart!
Sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken o yiyecekler! Canan Karatay özel reçetesini verdi: Rahat bir Ramazan için bunlar şart!
Çok Okunanlar
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Tuzla'da mide botoksu yaptırdılar! Başlarına gelmeyen kalmadı!
Tuzla'da mide botoksu yaptırdılar! Başlarına gelmeyen kalmadı!
Uzmanlardan uyarı! Ramazan'da en sık yaptığımız hata: 'bir kişilik oruç tutup, üç kişilik yiyiyoruz'
Uzmanlardan uyarı! Ramazan'da en sık yaptığımız hata: 'bir kişilik oruç tutup, üç kişilik yiyiyoruz'
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!