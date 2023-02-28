Diyor Kholmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diyor Kholmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diyor Kholmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diyor Kholmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diyor Kholmatov 22 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Диёр Холматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diyor Kholmatov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Diyor Kholmatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diyor Kholmatov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diyor Kholmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diyor Kholmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diyor Kholmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diyor Kholmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pakhtakor U21

1 Ocak 2021 yılında Pakhtakor

Diyor Kholmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diyor Kholmatov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Diyor Kholmatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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