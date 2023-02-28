Diyorbek Jaloliddinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diyorbek Jaloliddinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diyorbek Jaloliddinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diyorbek Jaloliddinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diyorbek Jaloliddinov 12 Ekim 2001 tarihinde Turakurgon şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Диёрбек Жалолиддинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diyorbek Jaloliddinov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diyorbek Jaloliddinov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diyorbek Jaloliddinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diyorbek Jaloliddinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diyorbek Jaloliddinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diyorbek Jaloliddinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Navbahor-Farm

16 Şubat 2022 yılında Kokand U21

25 Temmuz 2022 yılında Bunyodkor

Diyorbek Jaloliddinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diyorbek Jaloliddinov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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