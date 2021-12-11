Diyorit ne demek, TDK'ya göre Diyorit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyorit ne demek? Diyorit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyorit kelimesi. Peki diyorit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyorit nedir, diyorit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİYORİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyorit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diyorit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diyorit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle plajiyoklazdan oluşan, saydam, üstü tanecikli derinlik kayacı

