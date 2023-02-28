Diyorzhon Turopov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diyorzhon Turopov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diyorzhon Turopov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diyorzhon Turopov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diyorzhon Turopov 9 Temmuz 1994 tarihinde Gallaorol şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Диёржон Кахрамон оглы Туропов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diyorzhon Turopov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diyorzhon Turopov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diyorzhon Turopov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diyorzhon Turopov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diyorzhon Turopov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diyorzhon Turopov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2017 yılında Loko Tashkent

30 Temmuz 2022 yılında Navbahor

11 Ocak 2023 yılında Neftchi

Diyorzhon Turopov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diyorzhon Turopov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Diyorzhon Turopov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 8 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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