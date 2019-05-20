Diz çıkması nedir, nasıl olur? Ne kadar sürede iyileşir? Diz kapağı çıkması

Survivor'da Hikmet Tuğsuz'un dizinden geçirdiği sakatlık sonunda internette diz çıkması araştırılmaya başlandı. Peki diz çıkması nedir? Belirtileri nelerdir? Diz çıkması tedavisi nasıl olur ve kaç günde iyileşir? Survivor Hikmet' ne oldu? Survivor Hikmet Survivor'a geri dönecek mi? Tüm cevaplar haberimizde...

DİZ ÇIKMASI NASIL OLUR?

Bilimsel adıyla patella instabilitesi, özellikle genç yaşlarda ve bayanlarda sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır. Günlük aktiviteler sırasında diz kapağının yana doğru çıkması ve genellikle kendiliğinden tekrar yerine gelmesi şeklinde oluşuyor. Diz kapağı çoğunlukla dizler hafif bükülü olduğu sırada ya da yere çökmeye başlarken çıkar, bu sırada hasta dizinin boşaldığını hisseder ve yere düşer.

Diz kapağı genellikle kendiliğinden yerine oturur ancak bu durumun istisnaları olabilir. Diz kapağının ilk çıkışı yerine oturduktan birkaç hafta sonra dizdeki şişlik ve ağrılar da dinmeye başlar. Fakat ilk çıkık sırasında sıklıkla diz kapağının iç tarafındaki bağlarda yırtılma meydana geldiğinden, diz kayması sıklıkla yaşanabilir. Ayrıca ilk çıkık ya da tekrarlayan çıkıklar sırasında diz kapağı, alttaki eklem kıkırdağına çarptığı için, diz kapağından kıkırdak parçası kopabilmektedir.



DİZ ÇIKMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dizde ani bir dönme hareketi sonrası şiddetli ağrı ile birlikte kişiler, patella kemiğinin dizin dışına doğru kaydığını hissederler. Kısa süre içinde eklem içi kanamaya bağlı dizde şişlik ve hareket kısıtlılığı meydana gelir. Sıklıkla kişi dizini uzattığında patella kemiği yerine oturur, nadiren bazı hastalar kendileri iterek diz kapağını yerine koyduklarını tarif ederler.

Hastalar acil servise başvurduklarında diz kapağı yerinde olduğu için, özellikle olayı çok iyi tarif edemeyen çocuklarda, tanı konusunda sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu çocuklar yanlışlıkla menisküs veya bağ yaralanması olarak değerlendirilebilirler. Çıkık sırasında patella alt yüzü femur kemiğinin dış kısmına çarpar, bu sırada oluşabilecek kıkırdak ve kemik kırıklarına bağlı eklemde serbest parçalar, ağrı yatıştıktan sonra diz hareketleri sırasında takılma ve kilitlenme gibi belirtilere yol açabilir.

DİZ ÇIKMASI TEDAVİSİ NASIL OLUR? KAÇ GÜNDE İYİLEŞİR?

Hastaların ayrıntılı muayene sonucunda çıkık nedeni öğrenilir. Daha sonra ameliyatla tekrar diz kapağının çıkması engellenir. Ameliyat sonrasında hastalar sportif faaliyetlere 5-6 ay içinde dönebilmektedirler, ancak ameliyat öncesi dönemde kireçlenme başlamış ise ameliyat sonrasında da ağrı yakınmalarının devam etme olasılığı vardır.

Şiddetli diz yaralanması olan bireylerde, ilk yardım olarak buz ve bandaj uygulaması yapılmalıdır. Acil serviste patella hala çıkık durumdaysa, doktorunuz dizi uzatıp basit bir manevra ile patella kemiğini yerine yerleştirebilir.Sonrasında ağrıyı azaltmak için bir dizlik uygulanır. Çok ağır olması ve hasta konforunu olumsuz etkilemesinden dolayı alçı uygulanmasından kaçınılmalıdır. Acil tedavi yapıldıktan sonra, kesin tedaviyi planlamak için bazı tetkikler yapılmalıdır. Bu tetkikler arasında röntgen filmleri, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri vardır.

Altta yatan gelişimsel bir kemik ve yumuşak doku bozukluğu olmayan, patella yerine yerleştirildikten sonra yarı çıkık durumu devam etmeyen, eklem içi büyük kıkırdak veya kemik parçası olmayan hastalar, ilk çıkık sonrası ameliyatsız tedavi edilebilir. Ne yazık ki hastaların çok az bir kısmında (yaklaşık hastaların % 15'i) bu şartlar sağlanır. Birkaç haftalık dizlik uygulaması sonrasında diz hareketlerinin kazanılması ve kas güçlendirmeye yönelik rehabilitasyon programı başlar. Ameliyatsız tedavi edilen hastaların kabaca yarısında tekrar bir çıkık ortaya çıkar ve bu hastalarda daha sonra cerrahi tedavi gerekli olur.

İlk çıkık olduktan sonra, eklem içinde serbest büyük kıkırdak veya kemik kopması olan, patellanın hala yarı-çıkık durumda olduğu, altta yatan gelişimsel yumuşak doku veya kemik bozukluğu olan hastalarda cerrahi tedavi tercih edilir. Ayrıca doğuştan patella çıkıklarında ve tekrarlayan patella çıkıklarında da ameliyattan başka bir çözüm yoktur.

DİZ ÇIKMASININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

İlk çıkmalarda röntgen ve MR gibi yöntemlerle sorun doğru tespit edilmelidir. Sadece bağlarda yırtılma olabildiği gibi, ek olarak diz kapağında kıkırdak kırıkları da görülebilir. Kırıklı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Sadece bağ yırtılması meydana gelen olaylarda ise öncelikle dizin tekrar hareketlerine kavuşması ve güçlenmesi için rehabilitasyon programı izlenir. Diz kapağında iyileşmeler medyada gelmeye başlamışsa cerrahi müdahaleye gerek kalmaz. Günlük hayatta çıkıklar olabilmekte, özellikle çökme ve diz bükme hareketleri sırasında tekrar çıkma hissi uyandırabilmektedir. Bu nedenle sportif aktivitelerde ciddi kısıtlamalar gerekir.

SURVİVOR HİKMET'E NE OLDU?

Survivor’da Yusuf’la yarışan Hikmet parkurda çok kötü bir darbe aldı. Heyecanın yükseldiğ. yarışta Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an sonrası ve dizinden sakatlandı, ardından Hikmet’in çığlığı tüm adayı inletti. Diğer yarışmacılar Hikmet’in o halini gördüğünde ağladı. Hikmet Survivor hayatının bittiğini düşünürken Acun Ilıcalı onu teselli etmeye çalıştı.

Hikmet, bacağından geçirdiği sakatlık sırasında acı içinde bağırınca herkes yardıma koştu, ancak gördükleri manzara herkesi şok etti. Diğer yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı. Hikmet ambulansla taşınırken ise, Survivor macerasının bu şekilde bittiğini düşünerek isyan etti.

Acun Ilıcalı, Siyah takımın 8-2 öndeyken Hikmet’in sakatlığı nedeniyle tüm takım üzüntü içindeyken oyunun devam edemeyeceğini belirterek yarıda kesti.

HİKMET SURVİVOR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hikmet'in durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı Hikmet'in bacağında kırık olmadığını ancak büyük bir hasar olduğunu, durumun tam olarak 2 - 3 günlük bir sürecin ardından belli olacağını söyledi. Yarışmacılar da bu sakatlığın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu.

Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.