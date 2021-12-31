Prof. Dr. Turgut Göksoy Diz kireçlenmesinin sebeplerini FOX TV’de Çağla Şıkel’e anlattı

Alanında uzman doktor ve hekimleri ağırlayan “Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün” programı 28 Aralık 2021 Salı günü ekranlara gelen 726. bölümünde Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Fizik ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy ağırlandı.

Prof. Dr. Turgut Göksoy, eklem hastalıklarında SVF, Kök Hücre tedavisi ve diz kireçlenmelerinin sebeplerini anlatarak izleyenlere önemli bilgiler paylaştı.

Genellikle merdiven çıkarken, yük taşırken dizlerde görülen ağrıların kireçlenme belirtisi olduğunu ifade eden Göksoy, Kireçlenmelerin önemli bir bölümü de fazla kilolardan olduğunu, bununla birlikte kilosu olsa bile genetik faktörlerden dolayı bazı bireylerin sorun yaşamadığını belirtti.

“İNSAN VÜCUDU KENDİ KENDİNİ ONARIYOR”

Kireçlenmenin belli yaşta başlayıp devam ettiğini söyleyen Göksoy, Eklemin kendi kendini düzeltmeyle ilgili az da olsa kapasitesi var. İnsan vücudu kendini onarıyor. Biz hekimler olarak bu onarım yetersiz olduğunda devreye giriyoruz.” dedi.

“TEDAVİ PLANLIYORSAKÖNCEKİ VE SONRAKİ DEĞERLERİ ÇOK İYİ TAKİP ETMEMİZ GEREKİYOR”

Tedaviye başlamadan önce eklemin hareket kapasitesini bilmeleri gerektiğini ifade eden Göksoy şunları söyledi: “Eklemin bir açısı var. Biz bir tedavi yaptıktan sonra eklemin açısının düzelip düzelmediğini takip etmemiz gerekiyor. Hastanın çömelme kapasitesini ölçmemiz gerekiyor. Kaç derecelik çömeldiğini bilmemiz gerekiyor. Eğer biz bir ameliyat, kök hücre veya başka bir tedavi planlıyorsak önceki ve sonraki değerlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

“DOĞRU ZAMANDA DOĞRU TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ”

Tedavileri hastalığın evresi ve kişinin yaşadığı ağrının şiddetine uygun olarak planladıklarını ve hastalığın seyrini dört kademeli bir aşamada değerlendirdiklerini söyleyen Göksoy, Birinci evrede hastaların bazı ilaçlarla tedavi edebildiklerini ancak ikinci, üçüncü evrede işlerin zorlaştığını İşte tamda bu manada hastanın durumuna göre Kök hücre tedavisi, PRP veya eski adıyla horoz enjeksiyonu ibiği (Hyalüronik Asit) denilen uygulamaların hastaya uygun olanı seçtiklerini dile getirdi.

Dördüncü evreye gelmiş bireylere ise kök hücre tedavisinin herhangi bir yararı olmadığını aktararak sözlerini sürdüren Göksoy, doğru zamanda doğru tedaviyi uygulamak çok önemli. Bu kapsamda üçüncü evrede hücre tedavisi denenmiş veya hiçbir sonuç alınmamış bireylere son çare olarak cerrahi operasyonla protez metalik bir impilantın yerleştirilmesi marifetiyle sorunlarını çözdüklerini ifade etti.

Bölge Gündem Haber Merkezi