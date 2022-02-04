Dizanteri ne demek, TDK'ya göre Dizanteri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dizanteri ne demek? Dizanteri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dizanteri kelimesi. Peki dizanteri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dizanteri nedir, dizanteri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİZANTERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dizanteri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dizanteri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dizanteri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol açan bulaşıcı, salgın hastalık, kanlı ishal

