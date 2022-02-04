Son dakika | TÜİK duyurdu: Türkiye nüfusu belli oldu: 84 milyon 680 bin 273 kişiSon dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiAğır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun acı günü: Ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybettiATV Müge Anlı CANLI izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeDizanteri ne demek, TDK'ya göre Dizanteri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 4 Şubat 2022 Cuma| Yay, para başından aşağı dökülecek, Terazi, sev seni seveni, korkma!Facianın eşiğinden dönüldü! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralıCome back Jack! Yerli Leonardo Di Caprio olan Ahmet Kural uzun süredir yoktu! Yeni imajıyla Dilber Ay'ın İstanbul galasında ortaya çıktı!Fenerbahçe Beko, rakip tanımıyor! Son 9 maçta 8.galibiyetini aldı! Fenerbahçe Beko 71- 60 AX Armani Exchange Milan
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Dizanteri ne demek, TDK'ya göre Dizanteri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dizanteri ne demek, TDK'ya göre Dizanteri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dizanteri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dizanteri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dizanteri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dizanteri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dizanteri ne demek, TDK'ya göre Dizanteri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dizanteri ne demek? Dizanteri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dizanteri kelimesi. Peki dizanteri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dizanteri nedir, dizanteri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİZANTERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dizanteri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dizanteri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dizanteri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol açan bulaşıcı, salgın hastalık, kanlı ishal

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT