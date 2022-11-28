Dizel araç kullananlara güzel haber! Motorine bir indirim daha geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kurlarındaki ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle benzin - motorin fiyatlarındaki zam ve düşüş hareketliliği de sürekli olarak devam ediyor. Neredeyse her gün değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren olmak üzere yeniden indirim bekleniyor.

BU GECE YARISI GEÇERLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre cuma gecesi 95 kuruşluk bir indirim gelen motorine bu gece yeni bir indirim daha geliyor. Buna göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzre 82 kuruş indirim bekleniyor.

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28 KASIM BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,57 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,57 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL