Dizel araç sahiplerine güzel haber! Motorine haftanın ikinci indirimi geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında haftanın ikinci indirimi bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
Dizel araç sahiplerine güzel haber! Motorine haftanın ikinci indirimi geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kurlarındaki ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle benzin - motorin fiyatlarındaki zam ve düşüş hareketliliği de sürekli olarak devam ediyor. Neredeyse her gün değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarına dün gece yarısı 82 kuruşluk bir indirim gelmişti. Son indirimin arından bu gece yarısından itibaren olmak üzere haftanın ikinci indirimi bekleniyor.

Dizel araç sahiplerine güzel haber! Motorine haftanın ikinci indirimi geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BU GECE YARISI GEÇERLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçtiğimiz cuma gecesi 95 kuruş, dün gece 82 kuruş indirim gelen motorine bu gece yeni bir indirim daha geliyor. Yeni indirime göre motorininin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir düşüş bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise henüz bir indirim haberi yok.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,57 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,57 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Dizel araç sahiplerine güzel haber! Motorine haftanın ikinci indirimi geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İlgili Haberler
Dizel araç kullananlara güzel haber! Motorine bir indirim daha geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Dizel araç kullananlara güzel haber! Motorine bir indirim daha geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatlarında hareketlilik! 29 Kasım 2022 Salı güncel piyasa fiyatları...
Altın fiyatlarında hareketlilik! 29 Kasım 2022 Salı güncel piyasa fiyatları...
Altın ve Dolar'a yatırım yapacaksanız dikkat! İslam Memiş'ten altın ve Dolar'a yatırım yapacaklara kritik uyarı var: "Çin ortamı bozabilir"
Altın ve Dolar'a yatırım yapacaksanız dikkat! İslam Memiş'ten altın ve Dolar'a yatırım yapacaklara kritik uyarı var: "Çin ortamı bozabilir"
Son dakika | 2023 asgari ücreti için geri sayım: Bakan Bilgin, Türk - İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
Son dakika | 2023 asgari ücreti için geri sayım: Bakan Bilgin, Türk - İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum...
Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum...
Son Haberler
SON DAKİKA | Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı
SON DAKİKA | Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı
Dizel araç sahiplerine güzel haber! Motorine haftanın ikinci indirimi geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Dizel araç sahiplerine güzel haber! Motorine haftanın ikinci indirimi geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
Zincir marketler, vatandaşlarla dalga geçmeye başladı! Yapılan indirimin tutarı tepki çekti: "Milletle dalga geçiyorlar"
Zincir marketler, vatandaşlarla dalga geçmeye başladı! Yapılan indirimin tutarı tepki çekti: "Milletle dalga geçiyorlar"
Hamsi bereketlendi, herkes hamsiye doyacak!
Hamsi bereketlendi, herkes hamsiye doyacak!
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
29 Kasım 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden uyarı! O illerde yaşayanlar kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olun
29 Kasım 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden uyarı! O illerde yaşayanlar kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olun
SON DAKİKA | Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı
SON DAKİKA | Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı
Sepette iyilik! Trendyol, 58 STK’nın 3 bin ürününü müşteriyle buluşturuyor
Sepette iyilik! Trendyol, 58 STK’nın 3 bin ürününü müşteriyle buluşturuyor
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2022 güncel döviz kurları...
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2022 güncel döviz kurları...
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti