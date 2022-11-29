Dizel araç sahiplerine güzel haber! Motorine haftanın ikinci indirimi geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kurlarındaki ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle benzin - motorin fiyatlarındaki zam ve düşüş hareketliliği de sürekli olarak devam ediyor. Neredeyse her gün değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarına dün gece yarısı 82 kuruşluk bir indirim gelmişti. Son indirimin arından bu gece yarısından itibaren olmak üzere haftanın ikinci indirimi bekleniyor.

BU GECE YARISI GEÇERLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçtiğimiz cuma gecesi 95 kuruş, dün gece 82 kuruş indirim gelen motorine bu gece yeni bir indirim daha geliyor. Yeni indirime göre motorininin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir düşüş bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise henüz bir indirim haberi yok.

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Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,57 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,57 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL