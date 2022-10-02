Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı görev tanımı nedir, Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı ne iş yapar, Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı Tanımı;

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Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı Maaşları

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.06

Meslek Adı :

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dizel motorları yakıt sisteminde yer alan elemanların (yakıt pompası, enjektör vb.) bakım, kontrol, ayar ve tamirini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızaların nedenlerini ve yerini belirlemek için, yakıt sistemini ve sistemdeki normal olmayan olay ve hareketleri belirlemek ve nedenlerini yorumlamak, b) Sistemdeki elemanları kontrol etmek,

c) Sistemdeki; enjektör, yakıt pompası, regulatör, besleme pompası, filtre, gösterge yakıt depoları gibi elemanlardaki arızalanmış, bozulmuş, yetersiz hale gelmiş parçaları değiştirmek, sistemin bakımını yapmak,

d) Gerekli motor ayarını yapmak,

e) İş için gerekli olan malzemeyi temin ederek maliyetini hesaplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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