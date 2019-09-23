Dizeler harflerin büyüsünde

Kaligrafi Sanatçısı Osman Kartaler, "Harflerin Büyüsü" adlı eserlerini Eskişehirli sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tepebaşı Belediyesi Prof. Atila Özer Karikatür Müze Evi'nde sanatçının şiir ve kaligrafi konseptli 14'üncü sergisinde; "İkinci Yeniler" akımı öncülerinden Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip Cansever gibi duayenlerin ve Cumhuriyet dönemine damga vuran birçok şairin şiirleri ve sözleri, kaligrafi sanatıyla buluştu. Eskişehirli olduğunu belirten sanatçı Osman Karteler, "10 yıl önce İstanbul'a yerleştim, amacım harflerin büyüsüne yolculuğuna çıkmak, üstatlardan büyülü şehirden feyz almaktı. Şerhime ve ülkeme faydalı olmak için uğraş veriyorum. Şiiri ve edebiyatı kaleme alıyorum. Eskişehir halkın ilgisine çok teşekkür ediyorum. Bu sanatı 20 yaşlarında televizyonda görmüştüm, ilgimi çekti. Eskişehir'de aradım böyle bir ustayı bulamadım. Her gece bir yazı yazarak sanatımı geliştirmeye çalışıyorum. Çok mutluyum. Kendi gayretleriyle yapabilecek bir iş. İsteyenler sabırla, sevgiyle saygıyla yapabilirler. İstanbul'da kurs verebiliyorum. Eskişehir'de kurs açmak çok isterdim ama çok zor. Tepebaşı Belediyesi'nin daveti üzerine geldim" dedi

Osman Kartaler'in "Harflerin Büyüsü" isimli sergisi, 29 Eylül tarihine kadar Tepebaşı Belediyesi Prof.Atilla Özer Karikatür Müze Evinde sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Kaynak: İHA