Dizelge ne demek, TDK'ya göre Dizelge kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dizelge ne demek? Dizelge TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dizelge kelimesi. Peki dizelge ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dizelge nedir, dizelge kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİZELGE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dizelge kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dizelge kelimesi anlamı şu şekildedir:

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