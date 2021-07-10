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  3. Dizi aşkı daha gerçek mi oldu? Ada Masalı'nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birlikte olduğu iddia edildi!

Dizi aşkı daha gerçek mi oldu? Ada Masalı'nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birlikte olduğu iddia edildi!

Salı akşamları izleyiciyi Star TV ekranına kilitleyen Ada Masalı dizisinde başrol oynayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un aşk yaşadıkları iddia edildi.

Dizi aşkı daha gerçek mi oldu? Ada Masalı'nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birlikte olduğu iddia edildi!

Star TV'de salı akşamları yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Ada Masalı dizisinin Haziran ve Poyraz karakterlerine hayat veren Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz ikilisi seyirciler tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. 

BAŞTA ISINAMAMIŞLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine İzmir'de çekilen dizinin setinden son dönemde gelen bilgilere göre projede Haziran ve Poyraz karakterlerine hayat veren iki yıldız arasında bir yakınlaşma söz konusu.

Dizi aşkı daha gerçek mi oldu? Ada Masalı'nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birlikte olduğu iddia edildi!

Alp Navruz geçen aylarda Turan ile ilk tanıştıklarında birbirlerine pek ısınamadıklarını söylemişti. Ancak ikili birlikte çalışmaya başladıktan sonra çok iyi anlaşmaya başladıkları dikkatlerden kaçmamış.

Dizi aşkı daha gerçek mi oldu? Ada Masalı'nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birlikte olduğu iddia edildi!

ADA MASALI KONUSU

Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.

{TITLE_STRIP}Ada Masalı konusu ne? Ada Masalı oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

 

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