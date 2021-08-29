Dizi aşkı gerçek mi oldu? Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk mı yaşıyor?

Aşk Mantık İntikam dizisiyle milyonların gönlüne taht kuran Burcu Özberk ve İlhan Şen, izleyiciler tarafından oldukça yakıştırılıyor. Enerji anlamında iyi uyum yakalayan başrollerin, aşk dedikoduları da gündemden düşmüyor. Bu iddialar devam ederken, Şen'in Özberk'le çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabında kalp emojisi ile paylaşması iddiaları daha da kuvvetlendirdi.

DİZİ AŞKI GERÇEK Mİ OLUYOR?

İlhan Şen, partneri Burcu Özberk ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Şen'in fotoğrafın detayına beyaz kalp iliştirmesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımın ardından kuvvetlenen iddialara ise ikiliden henüz bir yanıt gelmedi. İşte o fotoğraf;