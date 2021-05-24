Bu akşam final yapacak olan Masumiyet dizisinde Ela ve İlker karakterlerine can veren İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldiler. Dizi aşkı gerçek mi oldu? İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Sorularının yanıtı haberimizde...

DİZİ AŞKI GERÇEK Mİ OLDU? İLAYDA ALİŞAN VE SERKAY TÜTÜNCÜ SEVGİLİ Mİ?

Sezona oldukça iddialı bir şekilde başlayan Masumiyet dizisi bu akşam yayınlanacak bölümle ekrana veda ederken gündeme bomba gibi bir konu düştü. Dizide başrol olan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün sevgili oldukları konuşuluyor.

Dizi dışında gerçek hayatta da yakınlıklarıyla son dönemde dikkatleri üzerine çeken ikiliden İlayda Alişan geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu Halit Özgür Sarı ile ayrıldı. Sarı ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ve Sarı'yı takipten çıkarması iddiaları doğruladı. Yaşanan ayrılığın ardından İlayda Alişan'ın dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü'yle aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Rol aldıkları dizinin final yapmasının ardından İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çiftinin tatile çıkması ise aşk dedikodularını güçlendirdi.