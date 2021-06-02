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  3. Dizi bitti cezası bitmiyor! Final yapan Masumiyet dizisine RTÜK ceza kesti!

Dizi bitti cezası bitmiyor! Final yapan Masumiyet dizisine RTÜK ceza kesti!

Kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Masumiyet dizisini yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Dizi bitti cezası bitmiyor! Final yapan Masumiyet dizisine RTÜK ceza kesti!

RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısında, FOX TV ekranlarında yayınlanmış olan Masumiyet dizisi hakkında hazırlanan rapor görüşüldü.

Yapıla görüşme neticesinde  dizinin zengin karakterinin başka bir kadınla evlilik aşamasındayken bir çalışanı ile yaşadığı ilişkide çıkan bir tartışmada, hamile olan kadını sandalyeyle dövmesi ve faili meçhul bir şekilde ağır yaralı olarak arabadan atması sahnelerini içeren Masumiyet dizisinin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine karar verildi.

Bu sahneler nedeniyle Üst Kurul tarafından diziyi yayınlanan FOX TV'ye idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Dizi bitti cezası bitmiyor! Final yapan Masumiyet dizisine RTÜK ceza kesti!Dizi bitti cezası bitmiyor! Final yapan Masumiyet dizisine RTÜK ceza kesti!

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