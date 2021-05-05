Dizi sektöründe skandal! Oyuncu olmak istedi cinsel saldırıya uğradı

Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. Fetanet Ö., isimli genç kız İnternet dizi-film platformu olan Netfilix üzerinden yayınlanan Aşk 101 isimli dizide rol almak için cast ajansıyla anlaştı. Genç kız sete geç kalınca projede yer alamadı. Ancak kast direktörü İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına saldırdı.

KENDİSİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP YARDIM İSTEDİ

Uğradığı saldırıdan sonra korkan Fetanet Ö., kendisini banyoya kilitleyerek arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra evden çıkan gençk kız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup istismar edildiğini anlatarak şikayette bulundu. Şikayet sonrası harekete geçen İstanbul polisi İbrahim Y.'yi gözaltına aldı.

SPERM EŞLEŞTİ

Yapılan inceleme sonrasında gelen raporda kıyafetlerde çıkan sperm örnekleri İbrahim Y., ile eşleşti. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İbrahim Y., 14 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında savcılık 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçları kapsamında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.