Dizi setinde koronavirüs skandalı

Netflix'in AŞK 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ile Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belli olur olmaz ekip çekimleri durdurdu.

AŞK 102 dizisinin ekibine yapılan test sonucu sete ara verildi.

Aşk 102 dizisi daha önce yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor. Alina Boz ve Kubilay Aka Aşk 101'de de başrol olarak görev almıştı.

ALİNA BOZ KİMDİR?

“Paramparça” adlı dizide Alina Boz, Hazal karakterini canlandırdı.

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya, Moskova’da doğmuştur. Alina Boz’un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk’dür. Moskova’da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya’da yaşadı. 2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul’a geldiler. İlkokula İstanbul’da başladı. Türkçe’yi de geldikten sonra öğrendi. Türkiye’ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Havacılık meslek lisesinde okumaktadır

Dokuz ymaya başladı. Ardından ajansa yazıldı. Reklamlarda oynadı, dergi çekimlerinde yer aldı. Ata Demirer ile Avea reklamlarında da rol aldı. Hey Girl dergisi için Murat Boz ile birlikte kapak yüzü oldu. Murat Boz ile hiçbir akrabalığı yoktur.

Alina Boz, 1 Aralık 2013 – 16 Şubat 2014 tarihleri arasında atv'de yayınlanan komedi türündeki “Cesur Hemşire” adlı dizide Hakan Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Yeliz Şar, Tuluğ Çizgen, Sezai Aydın, Çağlar Çorumlu ile beraber rol aldı.

1 Aralık 2014 tarihinde Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya`nın oynadığı “Paramparça” adlı dizide Alina Boz, Hazal karakterini canlandırırken; Ebru Özkan, Burak Tozkoparan, Cemal Hünal, Nursel Köse, Civan Canova, Ahu Yağtu ile birlikte rol aldı.

Alina Boz, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı “Kaçma Birader” filminde Zafer Algöz, Melek Baykal, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.

Alina Boz Filmleri ve Dizileri :

2018 - Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)

2017 - Sevda'nın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)

2017 - Bölük (Sinema Filmi)

2017 - Vatanım Sensin 2. Sezon (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)

2016 - Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)

2014 - 2016 - Paramparça (2) (Hazal) (TV Dizisi)

2013 - Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana “Vatanım Sensin” dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.

Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinin ardından Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırdı.