Djaber Kaassis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djaber Kaassis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djaber Kaassis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djaber Kaassis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djaber Kaassis 3 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djaber Kaassis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djaber Kaassis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Djaber Kaassis'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djaber Kaassis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djaber Kaassis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Djaber Kaassis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djaber Kaassis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Paradou AC

Djaber Kaassis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djaber Kaassis şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.