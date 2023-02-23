Djair Parfitt Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djair Parfitt Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djair Parfitt Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djair Parfitt Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djair Parfitt Williams 1 Ekim 1996 tarihinde Hamilton şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bermuda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Djair Terraii Carl Parfitt-Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djair Parfitt Williams Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djair Parfitt Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Djair Parfitt Williams'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Djair Parfitt Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djair Parfitt Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djair Parfitt Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djair Parfitt Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2015 yılında West Ham

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2018 yılında Rudar Velenje

1 Ocak 2019 yılında ara verdi

29 Şubat 2020 yılında Fylkir

19 Şubat 2022 yılında Dover Athletic

12 Ağustos 2022 yılında Ilves

Djair Parfitt Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djair Parfitt Williams şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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