Djakaridja Soro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djakaridja Soro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djakaridja Soro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Djakaridja Soro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Djakaridja Soro {dogum-tarihi} tarihinde Attécoubé şehrinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Djakaridja Soro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına - tarihinde katılmıştır. Djakaridja Soro'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Djakaridja Soro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Djakaridja Soro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Djakaridja Soro şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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