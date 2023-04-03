Djakaridja Soro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djakaridja Soro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Djakaridja Soro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djakaridja Soro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.