Djakaridja Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djakaridja Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djakaridja Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djakaridja Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djakaridja Traore 2 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Djakaridja Gillardinho Junior Traoré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djakaridja Traore Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIMBA SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Djakaridja Traore'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djakaridja Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/traore1919?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Djakaridja Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djakaridja Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djakaridja Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djakaridja Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında SK Rakovnik

29 Kasım 2020 yılında Hassania

21 Ocak 2021 yılında SK Rakovnik

31 Ağustos 2022 yılında TS Galaxy FC

Djakaridja Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djakaridja Traore şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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